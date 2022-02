Con f de fuera

No, no me refiero a Casado ni a su mentecato acólito lanzador de aceitunas -ese que tanto mal ha hecho a Granada-, que deberían estar ya fuera del PP tras su espionaje a Ayuso y sus acusaciones cuasi delictivas, me refiero a otro 'fuera' bien distinto…

Quizás hayan observado en nuestra Granada, desgobernada autonómicamente por ese mismo partido que sin piedad machaca a quienes sobresalen, sin importarles ni su proyecto ni sus votantes, que la andaluza Junta ha decidido torturarnos a los granadinos con una premeditada consigna en el metro y en las marquesinas, para adoctrinarnos burdamente sobre las bondades del 28-F y, por ende, de nuestra pertenencia a su Andalucía.

"28-F con f de felicidad", "28-F con f de fuerza". Sus publicistas deben pensar que los granadinos somos estúpidos y que aguardamos el 28-F como si fuera Mr. Marshall ¿Esperan que seamos felices rememorando el pucherazo que tanta ruina y postergación ha traído a Granada? O tienen poca visión o mucha prepotencia, o les inquieta el Granadexit y pretenden domesticarnos tan zafiamente. Quizás por ello apostillen en otro metro: "Muévete por Andalucía", vaya que Granada se mueva, pero para salir de semejante artificio…

Pues entiendan en la andaluza Junta que aquí la F del 28 es la f de fuera, que es donde deberían haber estado ustedes siempre respecto a Granada y los granadinos, pero fuera territorialmente hablando, exit, dado el maltrato sistemático infligido a nuestro territorio por una autonomía en la que jamás debió incluírsenos.

F de fuera, porque para lo importante Granada no cuenta, está fuera de todos los planes de prosperidad y desarrollo de esa Junta que sólo nos da migajas y algún que otro mendrugo cuando huele a elecciones.

F de fuera, porque desde que se incluyó a Granada en tan nefasta autonomía ha estado más fuera que dentro de Andalucía. Postergación, ninguneo, hipercentralismo sevillano… que han dejado a Granada fuera de todo, en la última posición en cualquier ranking nacional de pobreza, empleo, inversiones, infraestructuras, servicios públicos…

F de fuera, porque premeditadamente desprecian y mutilan nuestras iniciativas, cercenan nuestras expectativas de presente y futuro, nuestro desarrollo territorial, histórico, económico y cultural.

Pero ahora le toca a Andalucía la f de fuera de Granada, porque esa Comunidad impostada nos quiere en su autonomía para mantener poder territorial, imponernos egoístas intereses ajenos a Granada y a los problemas de nuestra tierra, y seguir gastándose en su Andalucía sevillana el presupuesto que nos correspondería de ser una autonomía distinta.

Cuanto antes Andalucía fuera y fuera de Andalucía.