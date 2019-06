Baja política de truhanes

Pactos secretos (revelados cuando interesa a una de las partes para perjudicar a la otra). Reuniones "discretas" en La Moncloa entre quienes decían llegar a la política para regenerarla y exigían que los acuerdos entre partidos se efectuaran con luz y taquígrafos. Presiones que rozan el límite del chantaje. Chuleo de taberna. Ruptura de la palabra dada. Reducción de los intereses de la nación a los de los partidos y de los de estos -con las correspondientes fracturas internas- a los de sus líderes. Juego estratégico con la amenaza de convocar nuevas elecciones que evidentemente causarían un grave perjuicio al país y a los ciudadanos. Movimientos ofensivos ofreciendo la televisión pública a Otegi en una fecha -la víspera del homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso- y unas circunstancias -pendiente el posible y necesario apoyo de Bildu con su abstención a la investidura- que autorizan la sospecha.

Por desgracia no sorprende -porque no es la primera vez que sucede- el silencio culpable de los defensores de la Memoria Histórica después que Otegi dijera en TVE: "Tengo la impresión de que hay gente que pretende hablar continuamente del pasado, pero ETA es una página pasada a la que nosotros hemos contribuido. Lo que nos gustaría es contribuir a un espacio constructivo porque ya no se necesita la violencia armada para conseguir los objetivos políticos". Si el franquismo se extinguió hace 44 años y cometió sus peores crímenes hace 75 y 80 años, los crímenes de ETA se cometieron hasta el 16 de marzo de 2010, hace solo nueve años, hay aún unos 300 asesinatos sin resolver, la mayoría de los asesinos y sus cómplices terroristas juzgados y condenados viven y no han pedido perdón ni reconocido su culpa. En su intervención televisiva, además de reconocer que hubo un tiempo en que lo que llamó "violencia armada" sirvió para "conseguir objetivos políticos", Otegi insistió en que "cuando se habla de las víctimas habrá que hablar de todas" y se permitió afirmar que "lamentaba" si en algún caso ETA generó a las víctimas "más dolor del necesario". ¿Cuál sería el dolor necesario?

¡Qué vergüenza de TVE! Por entrevistarlo y por la forma en que se hizo. Pero según Otegi todo esto es "una página pasada". Pues no. Salvo que como en algunas enfermedades sucede se conserve la memoria remota y se borre la reciente. Desolador tiempo de baja política de truhanes.