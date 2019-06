Band of brothers

El postureo izquierdista odia el ejército y los desfiles. Ellos son muy pacifistas. O es eso o es la envidia. Los líderes revolucionarios nunca hacen carrera militar: Fidel y el Che se quedaron en comandantes y Gadafi en coronel. El generalato es más de dictadura derechista. Salvo en Grecia que más modesta, se conformó con la Junta de Coroneles. A mí me entretiene mucho escuchar o mejor aún, leer en redes sociales, el pamplinismo militante de quienes se oponen a un desfile militar porque -y les aseguro que lo he leído- ningún país democrático los organiza para celebrar la Fiesta Nacional. Resulta que eso es militarismo. No digamos ya lo de festejar el Día de las Fuerzas Armadas. Se ve que no han visitado Lisboa un 10 de junio o París un 14 de julio. Y eso, por mencionar tan solo a los vecinos. Tampoco tendrían noticia de las paradas militares que para conmemorar el centenario del Armisticio de Compiègne y el fin de la I Guerra Mundial se celebraron en toda Europa.

Creo que a algunos se les ha ido un poco la cabeza con lo de solucionar todos los conflictos mundiales a base de sentarse en corro alrededor de unas velitas y cantar Imagine de John Lennon cogidos de las manos. ¿Qué es bonito? Nadie lo niega. ¿Qué sirve para poco? Tampoco. Y es que cuando vienen mal dadas, ni las velas a la Virgen ayudan. Ya lo decía la coplilla medieval: "Vinieron los sarracenos /y nos molieron a palos, /que Dios ayuda a los malos/cuando son más que los buenos". Si todos fuéramos pacíficos, no harían falta ejércitos. Si fuéramos justos y benéficos, como ordenaba la Constitución de Cádiz, igual tampoco necesitaríamos jueces ni policías. En fin, que para el mundo ideal está Walt Disney y para la vida real la Guardia Civil.

Hace setenta y cinco años, miles de jóvenes idealistas que se habían alistado para defender la democracia y las libertades, esperaban el momento de desembarcar en Francia para acabar con el terror nazi. Si la izquierda posturera, además de babear con Juego de Tronos, hubiera visto Band of brothers, sabría que inundaron con su sangre las playas de Normandía y liberaron Europa. Un ejército que dio, estoica y generosamente, su vida por la libertad. En palabras del general Eisenhower: "Las esperanzas y oraciones de los amantes de la libertad marchan con vosotros. Conseguiréis la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y seguridad para todos en un mundo libre".