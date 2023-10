Siento defraudar a los lectores que, quizás atraídos por la aparente alabanza hacia un Pedro, piensen cambio de opinión y vaya a dedicarle una loa al presidente que no miente sino que cambia de parecer y gira como veleta a favor de los vientos que le llevan al sillón presidencial. Es que no, pues al Pedro que me refiero y que alabo y felicito por sus decisiones se apellida Mercado y es mi estimado jefe supremo, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco, catedrático de Filosofía del Derecho.

Puede parecer menor su decisión reciente, y sus sesudas razones hubo de tener, para modificar el calendario académico del presente curso 2023-2024 y conceder como festivos, no lectivos, el pasado viernes 13 de octubre y también el próximo jueves 7 de diciembre, días inicialmente laborables pero que ahora se convierten en días festivos para los docentes y en particular para los estudiantes.

Una acusación popular es aquella de: “tienes más vacaciones que un maestro”, pues aguanten ustedes a 30 niños o adolescentes, que no sean de su sangre o entretelas, durante 5 horas al día durante un trimestre, y luego me cuentan si necesitan o no vacaciones. También se nos acusa a los profesores de mirar en el calendario para ver que puentes hay en el año y ver los días de escaqueo del trabajo. Esta segunda acusación forma parte del ADN nacional, pues ya me dirán quién no mira eso en el calendario y en un país que vive del turismo, de las fiestas y de los fines de semana largos, larguísimos.

Así que al dar esos días como fiestas lectivas oficiales es un gran favor y servicio que nos hace el rector. Por una parte permite fomentar las actividades lúdicas de los estudiantes o las horas libres para el estudio, como gusten. A los profesores nos libera para poder hacer otras tareas, en particular de gestión y de preparación de los temarios. ¿Cómo me las arreglo para dar mi materia en el llamado cuatrimestre que son 15 semanas? Y sobre todo genera buen ambiente entre profesores y alumnos. Ya no habrá docente sieso que se empeña en dar clase en un día de puente, ni el que dice que da el tema por explicado si los estudiantes no van ese día al aula, ni el empollón repelente que dice que el sí va a clase aunque el resto de los compañeros voten democráticamente que se toman la fiesta por su cuenta. Ya nada de esos problemas se van a platear gracias a la sabia decisión de nuestro Pedro. Bien hecho. Vale.