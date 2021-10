El que hoy mi hijo venga a casa habiendo memorizado en inglés las partes del cuerpo humano en clase de Ciencias, me hizo por momentos sentirme orgulloso de lo mucho que saben. En mis tiempos de pantalón corto, ni lo podía imaginar. Lo malo fue cuando traté que me dijera otras palabras, frases normalitas, lo que necesitas para desenvolverte en otro país. Nada. Saben decir fémur o clavícula en inglés, pero ni pajolera idea de dónde se encuentra. Para aprender en inglés el funcionamiento del cuerpo humano, manejan el presente perfecto u oraciones pasivas, pero no le hables en presente simple porque la cosa se complica.

No es broma. Noventa colegios de Castilla La Mancha han decidido abandonar el programa de bilingüismo. Son muchos los que claman por la inoperancia y fracaso de un sistema que, en vez de procurar la competencia lingüística de los alumnos, solo se preocupa de procurarlo en Science. Son muchas las comunidades autónomas que emprenden el mismo camino. Tenemos niños que saben decir avestruz en inglés (aprender usando sólo la memoria, constituye a mi juicio un profundo desvarío), pero incapaces de mantener una conversación fluida.

En Andalucía el problema es idéntico. Bien haría la Consejería en sondear a la comunidad educativa y proponer alguna solución inmediata. Los resultados son patentes. En las asignaturas cuyo aprendizaje se realiza en otro idioma, el déficit de conocimientos es cada vez mayor. La necesidad de conocer los términos esenciales en otro idioma aboca al uso de cuadros conceptuales, en detrimento de lecturas amplias y sosegadas que proporcionen medios para conocer, comprender y memorizar a través de la comprensión, cada materia de estudio.

Este es el panorama que los padres reciben en sus casas. Hijos que cada vez piensan menos. Sólo memorizan. Nadie les preguntó si les interesaría conocer (antes de estudiar cómo se dice volcán en inglés), qué está sucediendo en La Palma y porqué. No estoy en contra del aprendizaje de idiomas. Al contrario. Pero el actual es un modelo trampa y hay que reformularlo. Mas horas, más conversación, más vocabulario común y menos "científico".

Si no corregimos estos defectos estructurales, si dedicamos nuestro esfuerzo a reinventar una y otra vez el sistema educativo, si todo nuestro interés se centra en proponer la asignatura más original o novedosa, no saldremos nunca de la cola del informe PISA. Hace tiempo perdimos el norte, desestructuramos la jerarquía del aprendizaje. La educación en España va camino de convertirse en la conjura de los necios. Y nuestros hijos, con cuatro palabras de su mapa conceptual en inglés, seguirán creyendo que conocen sobradamente la historia de España.