Bleus coronado

T RAS la entronización de Bleus Infame como su excelsa divinidad coronada, Andalucía rebosaba felicidad. Sabía que Bleus era su clave de bóveda perfecta para poder materializar todos sus planes.

Pensaba Andalucía -mirando orgullosa la imponente corona de oro macizo con leones, columnas y esmeraldas incrustadas que ya lucía Bleus- que su primordial plan -en el que utilizaría a Bleus como estandarte- era la creación de la dinastía andaluza, e inventaría una historia para darle cobertura, apoyada en las delirantes invenciones de Bleus.

Planeaba que la dinastía andaluza fuese Una, Grande y Eterna, y que la sucesora natural de su más alta divinidad sería Híspalis, por ello gozaba del tratamiento de gran favorita y se la colmaba de parabienes y regalías.

No obstante, prohijarla descaradamente le traería molestos problemas con el resto de sus hermanas, máxime cuando Andalucía sabía perfectamente que esas 8 criaturas del olimpo no eran ni sus hijas, ni de Bleus, y ni tan siquiera eran hermanas. Algunas no lo sabían, pero Garnata ya tenía certeza de tal ausencia de parentesco, y Hadira y Almariya comenzaban a sospecharlo. Andalucía no olvidaba que estas 3 habían osado desafiar la paternidad de Bleus y su propia maternidad. A causa de ello Garnata había sido condenada a vagar por el universo andaluz y Hadira y Almariya habían sido enviadas al inframundo por orden suya y del supremo Bleus.

A pesar de tales contratiempos, Andalucía estaba empecinada en mantener unidas a las 8, aunque con estirpes desiguales. El plan de unirlas, aún confrontándolas, era su prioridad. Pensaba que en la unión estaba la fuerza, aunque ni hubiera unión ni tuviera fuerza.

En su escala, primero estaban sus favoritas, Híspalis y Malaka; luego, las límbicas, Onuba y Corduba, y el leal cósmico Gades. Finalmente, se encontraban las marginadas Hadira y Almariya, y en la cola, la proscrita Garnata. Caprichosa y selectiva, Andalucía decidió regalar algún juguete para contentar a algunas de sus hijas: trenes, metros, juzgados. Será divertido verlas jugar, así no pensarían mucho… Menos a Garnata, ella no merecía dádiva alguna. Su osadía e insolencia no tenían perdón.

Mientras Andalucía planificaba pérfidamente el artificial futuro de su falso linaje, Garnata continuaba su ingrávida y turbadora andadura por el universo infantiano, "No te demores en tomar el elixir del Garnadexit, si quieres escapar de tu larga y desventurada condena. Te devolverá tu tierra y tu libertad", le resonaba la frase de Seques. Debo tomarlo cuanto antes, pensó. Entonces un atronador rayo de ira truncó sus pensamientos. Bleus coronado se había manifestado…