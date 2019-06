Bob Esponja y la pandilla

La Feria del Corpus, como cualquier otra fiesta que acoge la capital, no sólo es tiempo de celebración. Es un momento ideal para hacer negocio, si bien no siempre es cómodo. Y la imagen lo refleja con claridad. De aquí para allá y con los globos a cuestas en busca de grupos en los que haya niños. Esos que disfrutan principalmente a través de la vista y que no dudan en rogar a sus padres para que les compren un globo de los dibujos que ven en la tele, desde Bob Esponja hasta Mickey y toda la pandilla. Luego, todos pendientes de que no se le escape al niño.