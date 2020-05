Agolpe de orden, decreto, resolución. El día a día suma normativa publicada como no puede ser de otra manera para regular lo permitido y lo que se permitirá. Lo farragoso de los textos de la "nueva normalidad" y de los saltos de fase a fase, y a veces incluso subfase, supone un nuevo reto a superar tras semanas de confinamiento. Lo que todos esperamos es que, si no es mucho molestar, permitan a los niños salir a una hora en la que no nos dé una lipotimia.