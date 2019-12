Bon Nadal o Merry Christmas

No crean ustedes que yo hablo catalán en la intimidad, aunque podría intentarlo con mi hermana que lleva más de tres cuartas partes de su vida en Cataluña. Pero ella no ha perdido ni un ápice de su habla 'granaína'. Un habla que no se identifica con el andaluz 'grasioso' que nos quieren colgar como un sambenito a todos los nacidos por debajo de Despeñaperros. Yo no hablo catalán ni creo que tenga que hablarlo si tuviera que entenderme en aquella región, comunidad autónoma o nación dentro de una España federal, si llegara el caso. Habiendo una lengua común, llámese castellano o español, lo más lógico sería que nos deseáramos Feliz Navidad. Pero ya saben que la lógica no siempre funciona y hay sentencias muy europeas que parecen carecer de toda lógica, aunque las lea en el idioma de Cervantes un juez 'flamenco' o belga o de cualquier otra nacionalidad de la mal denominada Unión Europea.

Lo que es totalmente lógico es que el señor Iceta, al fin, diga lo que realmente piensa el PSC, que es distinto al PSOE. Uno ya no es obrero, es solo catalán; y el otro dejó de ser obrero hace tiempo y a poco dejará de ser español. Lo de socialista lo podemos dejar para otra ocasión. Lo que piensa Iceta, Rufián, Junqueras y Puigdemont es que ellos son más guapos (y guapas, por supuesto) que nadie, que son más nación que nadie y que se merecen más que nadie. Y que aquello del "café para todos" fue un error mayúsculo que provocamos principalmente los andaluces (y andaluzas) cuando nos empeñamos en que si había autonomías y se descentralizaba el Estado sería por igual. Aquello lo defendió el PSOE, que entonces era socialista, obrero y andaluz sin dejar de ser español.

Ahora resulta que Andalucía incomoda y molesta para que Sánchez alcance su único objetivo: seguir en el sillón de la Moncloa. Ya no somos la comunidad que con la autonomía derrotó a la UCD, ni somos el granero de votos del PSOE. De pronto, Andalucía es un nido de fascistas peligrosos que vota a la ultraderecha.

No hay problema señor Iceta, Rufián y adláteres. Si la solución es que Cataluña sea una nación, séalo. El caso es que, tras 41 años de democracia y Constitución, Andalucía y el resto de las comunidades autónomas también lo son. ¿Acaso eso le molesta al progresismo o es que mantienen aquello de que todos los animales son iguales pero algunos más iguales que otros? Feliz Navidad. Vale.