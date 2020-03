Brócoli para estos días

Acaba de empezar, pero lo vamos a conseguir. No obstante, hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Que la mente esté fresca, no saturar ni atiborrarse de nada. Buena información, más y mejor, hacer los mejores filtros y selecciones desde el periódico hasta la elección del libro. Poner el móvil en modo 'avioneta' lo máximo posible para no aguantar el apocalipsis de memes, bulos y chistes malos, que al segundo o tercer día ya estarán demasiado vistos. Dosificar el móvil. Otra cosa muy importante es la de la comida, dicen que de esta crisis saldremos habiendo aprendido a cocinar, pero también es importante que aprendamos a comer. Con tan poca posibilidad para hacer ejercicio, hay que hacerse una buena tabla y que las verduras y los brócolis compensen los inevitables pecados de las palomitas, chocolates y otros dulces para pasar el mal trago. En cualquier caso, mucho brócoli, alguna col de bruselas (qué le vamos a hacer) y muchos caldos, comidas de cuchara y sopas. Cuestiones básicas que hay que empezar a poner en práctica para la salud.