Buena noticia, pero a medias

No todo van a ser malas noticias. Conocer que Granada ha cerrado el año 2018 con un importante descenso del paro es algo que hay que celebrar. La provincia consigue bajar, de sobra, de la barrera de los 100.000 desempleados y las estadísticas de la última Encuesta de Población Activa dejan un buen sabor de boca. Sin duda. Pero como indica el nombre de esta columna que sigue siendo un lapidario (por si a alguien se le olvida) también estamos para contar lo negativo. Y los datos también arrastran muchos indicadores preocupantes. No solamente que estemos en el 'top 10' del desempleo nacional (como siempre, por otra parte), sino que el ritmo de creación de puestos de trabajo es mucho menor que el de la caída del desempleo. Esto significa que muchas personas 'desaparecen' de las estadísticas porque dejan de buscar trabajo, se van fuera o pasan a la jubilación. El equilibrio no es el deseable en este sentido. Por no hablar de que muchos empleos que se crean se hacen bajo contratos precarios y temporales (algunos temporalísimos), pero esa lacra ya mejor si eso para otro lapidario y no perder el buen sabor de boca de la última EPA.