El CATE, a prueba de huracán

La inmigración no da tregua pero la llegada de soluciones sí que parecen estar en stand by. Pese a que se instaló el campamento en el Puerto para acoger inmigrantes, se ha demostrado que no es suficiente. En septiembre, el temporal lo inundó. Los policías que trabajan allí han denunciado las condiciones en las que se encuentran. Sin embargo, no hay previsión para encontrar otro lugar. Ahora viene el huracán Leslie y hay inmigrantes en él. Esperemos no lamentar ningún daño.