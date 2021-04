Caerse del caballo

El 2+2 está de plena actualidad... Y lo que te rondaré morena hasta el 15 de junio, el plazo dado por Sebastián Pérez para cumplir el pacto para la alternancia en el Ayuntamiento. Este acuerdo, que hace no tanto era negado por muchos, ahora es tan cierto como que la Tierra es plana. El concejal Manuel Olivares dijo ayer que sus padres no le enseñaron a mentir y ha reconocido que el 2+2 se selló entre Luis Salvador y Sebastián Pérez. También le enseñaron a callar, porque hasta ahora no se había pronunciado en público al respecto. Y lo curioso es que el PP pide a Cs que se aclare, pero no entra al capote exigiendo que se cumpla el pacto, como sería de esperar. En Gérgal, los populares han abierto un expediente al alcalde del PP por no ceder el bastón de mando a Cs pasados dos años. Pero en Granada es al contrario, miran para otro lado y claman por la estabilidad en el Ayuntamiento. Y Sebastián Pérez, mientras, frotándose las manos mientras los que no hace tanto negaban el 2+2, caso de Fran Hervías, ahora se han caído del caballo como San Pablo y defienden con vehemencia la alternancia.