La calle Trabuco, cercana a Santa Paula, es estrecha. Dará miedo pasar por ella de noche, y más con ese nombre. Pues el trabuco es un arma que se asocia a los bandoleros.

Decía Galdós que solo un gramo de moral distinguía a los bandoleros de los guerrilleros: la valoración moral de los salteadores siempre ha sido controvertida. En el centro del debate, figuras idealizadas como Dick Turpin y José María "el Tempranillo", personajes legendarios como Robin Hood y creaciones de ficción como Curro Jiménez. Se repite el patrón de un hombre de origen humilde, generoso con los pobres, que se rebela contra la injusticia y se enfrenta a los poderosos.

Aunque la pobreza estructural pueda valer como disculpa e incluso justificación de algunos bandoleros, recordemos que la mayoría no perseguía nobles agendas políticas y que sus víctimas no eran los aristócratas degenerados de las películas, sino gente corriente que compartía caminos rurales. Cuando Hobbes quiere convencernos de lo terrible que sería el estado de naturaleza nos recuerda que, aún en su tiempo, viajar requería incorporarse a una comitiva de gente armada. Imagínense, viene a decir, una sociedad completamente a merced de los bandoleros.

Los bandoleros de nuestro tiempo usan ordenador en vez de trabuco. Recientemente, miles de usuarios de Reddit han resucitado compañías como GameStop, invirtiendo coordinadamente sus ahorros mediante una aplicación llamada Robinhood. De paso, están poniendo en apuros a fondos bajistas (los nuevos nobles malvados) que habían apostado contra esas compañías. La CNMV avisa de que la actuación de esos inversores podría considerarse delito en España, lo que no evita que muchos los miremos con simpatía.

Sin embargo, como los antiguos, no todos los forajidos modernos son simpáticos. En plenos exámenes, la Universidad de Granada ha sido atacada desde tres millones de ordenadores de todo el mundo. Algunos, incluso algunos estudiantes, lo celebran en las redes. Pero esos hackers no atacan al malvado sheriff de Nottingham: agreden a una institución pública que proporciona educación asequible a los hijos e hijas de muchas familias humildes, y a estas les interesa que se preserve el prestigio de los títulos que la institución expide. Esos agresores se parecen menos a Robin Hood que a los individuos que asaltaron el otro día el Capitolio. También se parecen algo a esos bandoleros que no nos gustaría toparnos una noche por la calle Trabuco.