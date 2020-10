A Calleja le gusta la provincia

No son momentos para tirar cohetes tal y como está el panorama con el coronavisus. No son buenos momentos para el turismo ni para la hostelería, tampoco para el comercio. El ciudadano vuelve a estar asustado a raíz de las cifras que arroja cada día la segunda ola de la pandemia y más tras leer que los hospitales de la capital aplazan cirugías y consultas por la presión del Covid, que ha supuesto la reducción de la actividad no urgente tanto en el Virgen de las Nieves como en el PTS. La posibilidad de que el Gobierno decrete el toque de queda añade susto. Entre tanto panorama negro, y lo que queda por llegar, esta noche por televisión se puede ver Voy volando,el programa de Jesús Calleja, que en esta ocasión sobrevuela la Alpujarra. Calleja se está convirtiendo en un excelente propagandista de la provincia de Granada, ya que no es la primera vez que graba en nuestra provincia. No hace mucho estuvo en la zona del Geoparque. Eso es efectividad y no la creación de las manidas mesas por el tal y el cual, que al final sirven para perder el tiempo.