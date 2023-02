Ahora que quedan tan solo algo más de tres meses para el 28-M, y que los partidos empiezan a porfiar más intensamente en sus machacones mensajes y a echar más carne en el asador para conseguir nuestros votos, vengo a leer que la plataforma de la Mesa por el Clima de Granada, bajo los auspicios de Podemos, ha propuesto que Granada lidere la implantación en España de la campaña 'los lunes sin carne', para que los granadinos no consumamos carne los lunes, o sea, que la vigilia católica de los viernes, ahora los ateos ideólogos del clima la pasan a los lunes, "por salud pública" y dado el "grave impacto industrial de la ganadería y el beneficio de consumir alimentos de origen vegetal al menos un día a la semana".

O sea, que nos acaban de quitar la AESIA, que estamos en las últimas en conectividad, infraestructuras, inversiones, emprendimiento…, que la degradación de la ciudad es insostenible, y aquí lo que más importa a unos cuantos es meterse en la vida de los ciudadanos para decirles lo que deben y no deben hacer.

Y es que la izquierda se ha quedado sin ideología desde que cayó el muro, demostración fáctica del fracaso del social-comunismo, y ha decidido -para continuar en el candelero-, captar a todas las minorías habidas y por haber, por más estrafalarias que sean.

No soy yo precisamente partidaria del consumo de carne ni del sacrificio de un sólo animal, pero es absolutamente reprochable la idea fija de la extrema izquierda de controlar y dirigir nuestras vidas, hasta el extremo de meterse en nuestras cocinas, nuestras mesas, y en muchas otras cosas más que pertenecen al estricto ámbito de nuestra intimidad personal. Independientemente de que nada les importa cargarse sectores completos de la economía. Recuerden al ministro fantasma Garzón, que sólo aparece para decirnos que no comamos carne mientras él se infla de jamón serrano en la Feria de abril, su colega Montero y sus amigas se divierten en NY yendo en Falcon y consumiendo queroseno a todo gas, y su jefe Sánchez no se baja del dichoso avión ni para que le tiñan el pelo. Pero aquí no pasa nada, todo es violencia machista contra mujeres feministas…, pues que se lo digan a las víctimas de la Ley del 'sólo sí es sí'.

En fin, que no echen más carne en el asador con esto de los lunes sin carne en Granada, que Granada tiene demasiados problemas como para convertirse en adalid de estas estrambóticas imposiciones.