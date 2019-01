Carrera de bloques para las municipales

Bloque de derechas 1; bloque de izquierdas, 0. Con este marcador podemos sintetizar la irrupción de Vox en la Plaza del Carmen. Pasó este viernes. A más de tres meses de las municipales. No hemos tenido que esperar a la jornada electoral del 26 de mayo para ver a los dirigentes del partido de ultraderecha sentados en el Salón de Plenos. En segunda fila, eso sí, detrás de los periodistas, como público, pero inspeccionando ya el terreno de caza y ojeando su presa. Sin disimulo y sin complejos.

A los socialistas le tumbaron una iniciativa para "poner freno al auge de la ultraderecha", el polémico "cordón sanitario" que ha marcado las negociaciones y el proceso de investidura de Juanma Moreno en el Gobierno andaluz, pero el PP y el PSOE se aliaron para sacar adelante una moción en defensa de la tauromaquia que culminó como una verdadera faena en mitad del ruedo: los dirigentes de Vox aplaudiendo al PP, decenas de empresarios y aficionados a la fiesta henchidos de entusiasmo y el concejal Juan García Montero agitando el pañuelo blanco.

Fue todo un sinsentido. Y una señal a futuro sobre la compleja alianza de fuerzas, la inestabilidad y la debilidad que empieza a instalarse en las instituciones con la consolidación de al menos 5 fuerzas políticas -el pentapartidismo que ya se ha instalado en San Telmo- con posiciones tremendamente volátiles y contradictorias más sujetas al tacticismo electoral que a los (supuestos) principios que deberían sostener sus programas y su propia trayectoria.

En el caso de la moción socialista contra el "crecimiento de los movimientos populistas y nacionalistas", se produjeron dos situaciones inauditas: por un lado, el alcalde lidera una propuesta que en la práctica significa una llamada de unidad a todas las formaciones contra Vox y, por otro, no esquiva la oportunidad de recibir a los dirigentes del partido de Santiago Abascal con toda la atención y protocolo municipal. En la votación, la edil Pilar Rivas va por libre, una vez más, y se gana una reprimenda de Equo por su abstención. Por la tarde enviaron un comunicaron para aclarar que "se trata de un posicionamiento personal de la concejal" que "contradice de forma flagrante los posicionamientos generales de la formación"… y que tendrá consecuencias…

Al episodio de los toros sólo le faltó el dramatismo de Sánchez Mejías. El surrealismo de Dalí planeó en lo que ocurrió y en lo que cada grupo simbolizó con su postura sin que faltaran los nombres de Lorca y Alberti dando peso a la propuesta.

La iniciativa que defendió Curro Ledesma no sólo salió con el desconcertante respaldo socialista y la peregrina argumentación del edil Miguel Madrid diciendo que, si no lo apoyaban, "su padre se enfadaría mucho"; en Ciudadanos decidieron abstenerse porque es evidente su "papel estratégico" pero no es una seña de identidad" compartida por todos los ciudadanos -es lo que reflexionó la concejal María del Mar Sánchez evidenciando la obsesión del partido de Rivera para jugar a todos los palos y contentar a todos-; y sólo los grupos de izquierda -los de verdad y los que posturean según sopla el viento- fueron coherentes y se posicionaron en contra.

Dejando a un lado el sentido mismo de la moción, es decir, qué hace un ayuntamiento local situando la tauromaquia como eje de la política, la gestión y la preocupación de un gobierno como el de Granada, reconozcamos que no es la única vez que Europa, la inmigración o Venezuela irrumpen en un debate municipal respondiendo a intereses partidistas por encima de los de la ciudad. En este caso, sin embargo, la lectura trasciende la fotografía fija del pleno por cuanto revela sobre qué empieza a cocerse de cara a las municipales.

Sebastián Pérez sabe que el PP tendrá opciones de recuperar la Alcaldía de la capital, y hasta la Diputación, si el 'efecto Moreno Bonilla' se impone al 'efecto rebote' que puede producirse en mayo en las filas socialistas. Si su partido consigue ensanchar el voto a costa de Ciudadanos y de Vox, la fortaleza del bloque de derechas queda prácticamente asegurada con los populares marcando el pulso de los acuerdos y la negociación. La moción de los toros no es, por tanto, ninguna ocurrencia (es más un guiño con el que empezar a sembrar) como no lo es la reunión del también presidente del PP provincial con Luis Salvador de esta misma semana…

En el bloque de izquierdas, más que escenarios para pactar lo que se está produciendo -y en toda España- es una descomposición interna de Podemos y un alejamiento de IU que deja muy en el aire las posibilidades de que se reediten las alianzas que marcaron las pasadas municipales y la confluencia que en las autonómicas andaluzas ha evidenciado que no consiguen mejores resultados electorales -al contrario- uniendo sus candidaturas. En el terreno local tendrán consecuencias los movimientos de los partidos a nivel nacional pero también las guerras, odios, afinidades y enemistades propios…

Puede que lleven razón en el círculo de Paco Cuenca cuando no descartan mantener la Alcaldía si se conforma una lista ciudadana potente que logre 3 o 4 escaños -aquí estaría el interrogante de qué va a ocurrir con el ofrecimiento a Antonio Cambril- y el PSOE se revitaliza como reacción ciudadana a Vox consiguiendo 8 o 9 para poder encabezar una alianza, un verdadero "cordón sanitario", contra la derecha. Pero las cuentas están realmente ajustadas y, en estos momentos, hasta parece precipitado plantear qué formación puede terminar teniendo la llave de gobernabilidad en la capital. En las autonómicas, la campaña discurrió mirando a Adelante Andalucía para acabar con el golpe de realidad que están suponiendo los guiños a la formación del juez Serrano con su posición estratégica en el Parlamento.

Lo curioso de todos estos movimientos es que se estén produciendo justo ahora, no al día siguiente de conocer los resultados de la jornada electoral. Y la razón es la misma que ha acabado con el bipartidismo imperfecto de la etapa democrática: la baraja está cada vez más repartida y lo de salir a ganar no es más que un eslogan trasnochado. Tendremos campaña pero la deberemos ir interpretando en la trastienda. En clave de sinergias y de bloques, no de partidos.