A la Abadía del Sacromonte se sube desde la Ermita del Santo Sepulcro, por las Siete Cuestas, o desde el Puente Mariano, por el Carril de los Coches. Este carril se abrió en el Siglo XVIII para que la aristocracia granadina, que compartía con el pueblo su devoción por San Cecilio, no tuviera que compartir también ruta y sudores.

Pocos vehículos -arrastrados o no por caballerías, con o sin aristócratas- circulan hoy día por esas cuestas; hasta el punto de que el Carril de los Coches es de las vías que menos merecen ese nombre del callejero granadino. Por desgracia, otras calles lo merecen de sobra; o lo merecían. Ahora, ese ente casi sobrenatural que algunos llaman con desprecio "el virus chino" ha conseguido lo que no consiguieron tantas invocaciones a San Cecilio y a la Virgen de las Angustias proferidas en el curso de otros tantos atascos: que desaparezca el tráfico y, de paso, esa misma contaminación que hace al virus más mortífero.

Pero el milagro se acaba. Ahora viene lo que llaman, con un lenguaje que sugiere alegres actividades de montaña, "la desescalada". Esto quiere decir que, conforme el virus se retire, regresará poco a poco la "normalidad", incluida (¡no lo quiera San Cecilio!) la normalidad del tráfico granadino. En realidad, estamos abocados a algo peor: como los viajeros ya no podrán hacinarse en los autobuses ni en el metro, se teme que los coches en circulación (¡Virgencita, líbranos!) sean más que antes de la pandemia.

El Ayuntamiento nos anima a usar bicis y patinetes, pero los carriles-bici son escasos e inseguros y no permiten mantener la distancia anti-contagio que ha dispuesto el Gobierno. Habría que circular, pues, por el centro de la calzada. Pero hay que echarle valor para pedalear por mitad de la calle, con tanto coche. Ya antes del confinamiento muchos defendíamos que era necesario sacar la mayoría de los coches de las calzadas para dejarlas a bicis y patinetes. El reto parecía imposible, pero el virus nos ha enseñado que imposible no es. Ya no hace falta quitar los coches ¡porque no están! Basta con no dejarles volver. ¿Obrará este milagro el alcalde, Nuestro Salvador, o habrá que esperar al próximo virus? Ojalá disfrutemos de una ciudad en la que peatones, bicis y patinetes transiten tranquilos y solo raramente se oiga el motor de un automóvil que circula despacio, como en el viejo Carril de los Coches.