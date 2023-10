Cuántas noches en blanco quedarán hasta que pase la ventolera, hasta que podamos transitar donde de niños siempre nos gustó. Jugar al churro pico terna, a la lima, a las llevas… cuánto restará para recuperar lo que de mayores hurtó la vida en apenas segundos para evitar la ocasión de ser, una vez más, niños…, hasta cuándo atados a un móvil que pule conciencias, a unas redes donde silenciamos la palabra y tecleamos a quien está a nuestro lado, a un silencio que destrona la imaginación, que entrega la cuchara de luchar por ser lo que siempre debimos ser.

Esta mañana atravesé la calle para comprar un nuevo libro a mis hijos de esos que no leerán, de los que buscarán en internet un resumen más, de los que no abrirán en clase, de los que con tres palabras describirán en la ficha copiada. Y mientras cruzo, en mi recuerdo tardes de invierno donde Don Antonio Romero leía aquel cuento de Aldecoa de Quería dormir en paz. “Sigue leyendo Luis hasta el primer punto… ahora tu Fernando, hasta la interrogación”.

Déjenme que en esta carta, como niño mayor que soy, confiese mi vergüenza. Soy de la generación que no respondió a una de miles propuestas curriculares, no fui del bilingüismo, nunca supe decir las clases de rocas ni los periodos de la historia en inglés; no fui alumno de tecnología ni de flamenco, ni tan siquiera tuve una hora de tutoría. Nunca estuvimos a la altura. Quizá por ello sólo supimos leer, comprender, escribir sin faltas, expresar con belleza y exactitud lo que sentíamos, lo que queríamos decir. Tuvimos maestros, admiramos maestros, maestros que formaron a quienes hoy son docentes y mañana gestores del conocimiento. Pero creo que algo (o mucho) debió quedarse en el camino…

Hoy es distinto. Hoy los futuros gestores se preparan para inducir conocimientos innovadores, para introducir estrategias y enfoques adaptados a las características del receptor del conocimiento (estudiante). Hoy afirman que en educación se aprende de forma diferente. Por ello, toca reconocerme sólo padre. Uno de los perdidos entre cartón pluma, maquetas, salidas extraescolares, teatros, clases de inglés…. Uno que cuando comenzaba a asimilar innovadores conocimientos o estrategias, resulta que vino una ley y la aparcó. Y sigo perdido.

Como Quijote, me resisto a formar parte de esos WhatsApp de padres que a las 9 necesitan Valium para sobrellevar los deberes del niño. Prefiero esperar en positivo. Que llegue un día donde recupere aquello de mi madre de “mira niño, tráeme tu libreta que veamos los deberes que te han mandado”. Si. Me resisto al classroom, al maldito timbre que, cuando menos lo esperas, inunda la tarde y la noche con miles de tareas. Ninguno de esos mensajes lo fue para recordar que merece la pena merendar juntos, sentarnos a hablar, o ver juntos antes de dormir un capítulo de la serie. Que eso, también forma parte de educar.

Me considero afortunado. Soy de quienes logré ganar la batalla al móvil: sólo en familia y los fines de semana. Es mucho, lo aseguro. Y no me avergüenzo en recordar, a ustedes y a nuestros hijos, como niños mayores que somos y fuimos, lo bonito de leer, lo maravilloso de escribir, y lo difícil que resulta, sin leer ni escribir, que esta sociedad pueda alguna vez comprender.