Un cartel no es un policía, no puede multarte ni llevarte preso, por eso quizá tendemos a no hacer caso a los carteles, por muy simple y corto que sea su mensaje. Pese a todo, si alguien pone un cartel, será por algo, y más vale hacerle caso, porque podemos meternos en un lío... o dar más trabajo a alguien. Por eso, cuando se ignora por sistema un simple cartel que dice, irónicamente, no pegar carteles, a algún pobre desgraciado le toca arrancarlos uno a uno, para que se imponga la ley.