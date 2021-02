Cataluña: todos mienten

Consejo ante una campaña electoral: no hacer caso de las promesas de ningún contendiente. Segundo consejo: hacer menos caso aún de los vetos mutuos y los compromisos de no pactar entre ellos. Mienten todos. El resultado de las elecciones determinará la actitud y la decisión de cada cual.

¿Qué destaca, por ejemplo, en la actual campaña catalana? Por un lado, la fuerza y rotundidad con que el candidato socialista, Salvador Illa, asegura que no gobernará la Generalitat con nadie que defienda la independencia de Cataluña. Por otro, la rotundidad y contundencia con que los independentistas de ERC rechazan gobernar aliados con quien impulsó el 155 y combate la autodeterminación (Illa). Ninguno de los dos dice la verdad. Los dos gobernarán juntos si las urnas lo exigen, y con la muleta de Podemos si así cuadran los números. El Nunca, nunca, nunca de la portavoz de ERC en el Congreso significa Nunca por ahora.

Si fueran tan incompatibles como juran en los mítines virtuales y las ruedas de prensa telemáticas, ni la citada portavoz del Nunca ficticio habría propuesto la resurrección urgente de la Mesa de Diálogo y Negociación entre los gobiernos español y catalán, suspendida en teoría por la pandemia, para plantear la amnistía de presos y exiliados y la autodeterminación de su tierra, ni los partidos gobernantes, PSOE y Unidas Podemos, habrían apoyado con entusiasmo esta iniciativa separatista.

En realidad, PSC y ERC luchan sólo por ver quién va a ostentar la presidencia de la Generalitat y quién habrá de conformarse con la vicepresidencia (para Podemos quedarán las migajas). Esquerra parte con cierta ventaja: puede pedir que los socialistas catalanes la dejen gobernar en solitario a cambio de su respaldo al Gobierno central en los momentos decisivos; es decir, la consolidación de la mayoría de la legislatura que aprobó los Presupuestos del Estado, y puede también liarse la manta a la cabeza y liderar una alternativa independentista, con los irredentos de Junts (Puigdemont) y los levantiscos de la CUP.

También en este sector se están dando leña durante toda la campaña, y antes. Se denuncian por xenófobos, racistas, machistas, corruptos, veletas, prevaricadores, muletas y todo lo demás. Repito el consejo: no se crean nada. Si falla la otra alternativa, ERC no dudará en pactar con estos molestos compañeros de viaje para hacerse al fin con la Generalitat. No hay solución para Cataluña hoy día. O irá mal o irá peor.