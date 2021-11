Hacer política es luchar por mejorar las cosas. Es el argumento del buen demócrata para intentar espantar las moscas del desprestigio que la acosa. Pero anda bajo de brillo el fulgor de los políticos en general en nuestra sociedad. Harían mejor los actores de esa función social, por el bien de nuestra democracia, poniendo más de su parte para contribuir a su recomposición.

Es imprescindible evitar hacer de la política un encuentro diario con el filibusterismo, la improvisación o las ocurrencias del corto plazo. Ello no hace más que contribuir a su decadencia como actividad imprescindible en una democracia. El abuso de la demagogia como recurso electoralista pone en juego la credibilidad de los políticos. Los engreídos y megalómanos cesarismos también. La libertad individual es un grano más en el granero que guarda la cosecha de la libertad colectiva. Poder ejercerla sin miedo a las consecuencias que castiguen su uso, será la prueba del algodón que calificará el nivel de consolidación del que goza una democracia.

Pero no hay ninguna organización empresarial o social, partidos políticos tampoco, en la que la libertad individual se confunda con ir por libre en la estrategia común. Cuando el verdadero objetivo está puesto en servir a la sociedad en general, no al ego propio en particular, la estrategia del partido debe ser única no igual al número de diputados que lo representen.

Eso de ser verso suelto es ejercer la libertad. Pero hasta los peores poemas son una concatenación de versos que asumen métrica y rima común para hacer de su lectura algo bello. La disciplina partidaria es necesaria en el valor parlamentario de su estrategia. Culminarla con exigencias más o menos brillantes, por una reflexión propia pero no mayoritaria, es ir contra el formal y constitucional instrumento de representación política que son los partidos. No aceptarlo así será legítimo, pero no parece coherente tal rebeldía sin evitar contribuir con ello el refuerzo estratégico del rival directo.

Cayetana ha elegido escribir un libro para explicar su camino político. Se le agradece su generoso derroche intelectual. Aunque sería preferible para su intención presentarse a presidir el PP, ganar el favor de la militancia para implementar su plan, y luego también el de los votantes. Hasta entonces, Cayetana debería releer los estatutos del partido que la propuso para diputada donde dicen quién marca la estrategia electoral general. Lo demás es aliviar al sanchismo.