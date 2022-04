Centrados en Granada

Postergaciones, ninguneos, centralizaciones… es lo habitual en la Junta de Andalucía, que sufrimos las provincias víctimas de su voracidad usurpadora, y que en Granada llevamos ya padeciendo más de 42 años. Pero lo que desconocen muchos granadinos es que la Junta andaluza se gasta nuestro dinero, entre otros muchos derroches no encaminados a mejorar el bienestar de los ciudadanos, en sufragar su flamante Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, CENTRA, y pagar a sus patronos, presidente, director-gerente y comité científico-asesor, para que sigan construyendo, desde una Administración Pública, una realidad andaluza imaginada e inventada. No en vano CENTRA financia ayudas a proyectos de investigación sobre Andalucía, y gestiona el Recinto de la Autonomía -proyecto 'científico y cultural' situado en La Puebla del Río y Coria del Río-, formado por el Museo de la Autonomía de Andalucía, la Casa de Blas Infante y su fondo documental, y el Centro de Investigación. También se encarga de los Premios de Creación Documental sobre Andalucía IMAGENERA -subconscientemente saben que se están inventando una Andalucía imaginaria-, y de su Concurso Internacional de Creación Contemporánea sobre la Memoria de Andalucía. Incluso cuenta con un Programa de Investigación sobre Identidad y Cultura de Andalucía, y paga gustosamente líneas de investigación sobre "Andalucía como elemento de identidad en sus relaciones con el resto de España y con el mundo" o "la organización de eventos en torno a la cultura y la identidad de Andalucía". O sea, una máquina de adoctrinamiento en toda regla encubierta bajo la apariencia de la investigación científica, la excelencia, la generación relevante de conocimiento…, utilizando vocablos cuidadosamente escogidos, procedentes del mundo académico universitario, para enmascarar el aleccionamiento en lo andaluz. Una desfachatez suprema, un tremendo despropósito, pagado con el dinero de los granadinos, para convencernos de que Andalucía sólo hay una, grande y libre. Y les pregunto yo a estos políticos de la Junta: Como entre los objetivos del Programa de Investigación de CENTRA están: "mejorar el conocimiento acerca de los procesos socioculturales que tienen lugar en Andalucía" y "describir y analizar los cambios culturales que han acaecido en Andalucía desde la consecución de la Autonomía", ¿cuándo tienen pensado sufragarnos a los granadinos el proceso sociocultural y los cambios culturales que se producen en Granada antes y tras el 28-F sobre nuestro sentimiento de no pertenencia a Andalucía y nuestro deseo de salir de su autonomía? Impensable. Con grandes mentiras se escriben historias falsas. Así se mantiene el engaño de la existencia inmemorial de su Andalucía. Mientras… los granadinos, centrados en Granada.