Centro Artístico y Capitalidad Cultural

Vienen ahora a cumplirse los treinta años del plazo de cesión, que hizo el Ayuntamiento de Granada a la que era Obra Cultural de la extinta Caja de Ahorros -hoy Fundación CajaGranada- de las salas dedicadas a exposiciones, conferencias y muestras diversas, en los locales bajos y sótanos del edicicio Isabel la Católica, en la céntrica Acera del Casino. Treinta años que, una vez cumplidos, parece que no se pueden ampliar ni renovar, aunque ello no debiese ser nunca excusa para que la Fundación CajaGranada dejase de promover actividades culturales en nuestra ciudad y así sumirse en el silencio de lo que otrora fue y ahora ya no interesa que siga siendo.

Esas referidas salas pertenecieron a la centenaria e histórica sociedad del muy prestigioso Centro Artístico, Literario y Científico de Granada que, mediados los años ochenta del pasado siglo, atravesó una muy difícil situación financiera, desde la que sólo se vislumbraba el obscuro horizonte de la desaparición y pérdida o dispersión del valioso patrimonio, que sólo pudo evitarse con una audaz y brillante intervención del Municipio, de forma que éste pasaría a ser el propietario de todos los bienes, muebles e inmuebles, biblioteca, archivo, hemeroteca y colecciones artísticas. La contrapartida fue que el Ayuntamiento se haría cargo de las abultadas deudas, debiendo de ceder, eso sí, el uso de los espacios y los muebles que se señalaron en el acuerdo, para que el Centro Artístico pudiese proseguir con sus actividades.

A poco de que estas cosas sucedían, el Ayuntamiento, tras tomar posesión de los bienes mencionados, firmaba otro acuerdo con la Obra Cultural de CajaGranada, por el que cedía a ésta en uso los locales que ahora cumplen el plazo. Han sido, pues, treinta años en que, lejos, muy lejos de que el Centro Artístico se sumiese en un agobiante mar de languidez, ha vuelto, por el contrario, a convertirse en un pujante mitin point de la cultura granadina, una muy activa plataforma que reúne a gran parte de lo más granado de la intelectualidad y del mundo de la creación artística de Granada, habiendo recuperado ampliamente el prestigio y la solvencia en pública opinión sobre los grandes asuntos y temas que ocupan a nuestra cultura local, comarcal y provincial. Serían buenas razones para que el Gobierno Municipal no dudase un instante y cediese al Centro el uso de esos espacios que ahora ha de dejar CajaGranada, en la seguridad de que se llenarán de actividades culturales al servicio de todos los granadinos y sería clara muestra de apoyo a la candidatura de Granada como Capitalidad Cultural. ¿O no?