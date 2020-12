Cepas e investigación

Andalucía ha confirmado los cinco pacientes de coronavirus aquejados de la llamada variante británica, una mutación del patógeno que, según las primeras certezas científicas, es más contagiosa pero que, a falta de más datos, no implica mayor virulencia y mortalidad. También parece que no afectará a la vacuna, aunque de eso, como en la vida, y más en la científica, nada es seguro al 100%. Lo que sí es seguro es que a mayor inversión, sobre todo pública, en ciencia, mejor irán las cosas. Resultado que el Sistema Nacional de Salud británico tiene un área que se dedica a secuenciar miles de muestras de coronavirus, y que gracias a eso, no sólo detectaron en tiempo real la mutación del coronavirus, han podido hacer un seguimiento para avisar a todo el mundo que esta cepa se está 'comiendo' a la anterior. Monitorización y medios. Se estima ya que la variante lleva meses circulando por Europa y es ahora cuando en España y en Granada salen casos. Han sido los inmunólogos del San Cecilio los que la han detectado ahora. Seguro que con más medios y más profesionales harían más secuenciaciones y, quién sabe, hasta se podrían detectar variantes propias.