Cerrando 2020

Es lógico. Preguntar una y otra vez qué es eso, resulta lógico. Sobretodo, si con nueve o diez años procuras que la vida se le vaya abriendo poco a poco, de forma pausada, sin sobresaltos, como en un amanecer donde el sol reparte sus rayos en un horizonte siempre incierto. El "qué es eso" me aturde, la verdad. No es que los hijos vengan sin libro de instrucciones. Aunque lo tuvieran, nunca reuniríamos la suficiente paciencia y entereza moral para abrirlo, para entenderlo, para saber cómo montar el interminable mecano de educar.

Solo hay un dogma para educar: cuando preguntan, aunque no respondas, jamás olvidarán que debes una respuesta. Nada peor que deber una respuesta. Eres su libro abierto, del que esperan todo, porque todo debiste ofrecer y supone que lo tienes. Algún día descubrirá que no es así, que tus bolsillos siempre anduvieron vacíos, y que a veces renqueaste demasiado entre titubeos y contradicciones. Pero hoy no será el día. Me enfundé el traje de Superman.

Sus hijos y los míos son permanentes esponjas. Todo lo empapan. Todo lo absorben. Con ellos nunca sirven los "porque quiero", los "porque a mí me da la gana". Y eso que en miles de ocasiones, tu instinto la califica como respuesta adecuada a su martilleante consulta. No hace tanto me tacharon de chalado y cursi por decir que los padres siempre debimos regañar con besos y castigar con abrazos. Difícil sí. Nunca imposible. Seguro que no.

Por eso, cuando este puente Pablo y Caye preguntaron qué pasaría en 2021, el silencio se hizo escena en mi gesto y en el de Piti. Escondidos entre mascarillas, asustados por el enemigo de la pandemia, entre permanentes incertidumbres, pastilla de lexatín en mano, no supimos responder. Acaba diciembre, y somos incapaces de proyectar ilusiones para el próximo año. Perdimos la oportunidad de creer, de intuir, de confiar…

Meditamos la respuesta. Inseguros, formulamos otra pregunta. "No sabemos. ¿Porqué no lo pensáis? ¿Porqué no escribís en una hoja qué deseáis para 2021?

Al cabo de un rato aparecieron los dos con una hoja en la que había dibujado dos niños. Sonríen. En sus manos, una mascarilla que acaban de romper. Bueno, la de las trenzas sonríe más que el otro. Y un cartel: "Por fin, Feliz 2021".

Sonreí. Sonreímos. ¿Ven? En nuestros hijos, siempre habrá motivos para confiar, para no perder nunca su ilusión. Ni la nuestra…