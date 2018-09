César y otras ensaladas

Muy conocido es el aforismo de la virtud de la mujer del César y sus apariencias, seguro que muchos lo recuerdan, aunque puede que a otros muchos el hablar de César o de su mujer sólo les recuerde el nombre de una ensalada o de quién o para quién se prepara. Es decir que no les resulte más familiar que un revoltijo de lechuga, variedad romana, alguna salsa rosada, cebolla y picaditos de pechuga de pollo.

Pues todo eso mezclado es lo que nuestros políticos, digo nuestros y no me quedo muy conforme, están cocinando en los últimos meses utilizando como ingredientes los estudios de máster y ahora las tesis, las acusaciones de copia y pega, plagio y demás. El resultado es una ensalada indigerible que provoca náuseas y vómitos, desprestigia a las universidades, encabrona a los estudiantes que trabajan en serio y siembra las dudas sobre todo lo que suene al mundo académico universitario.

Y en esta ensalada mental hay dos cuestiones que aún me asombran mayormente. La primera es la ligereza con que unos y otros, jaleados desde los medios afines, hablan de plagios o de copias en tesis o de incumplimientos de normativas. Salvo que todos los tertulianos y políticos que hablan sean doctos y expertos en legislación universitaria, me impresiona como se opina sin conocer en profundidad la compleja normativa de másteres y doctorados y en particular entre los años 2005 y 2011 donde hubo hasta tres normas sucesivas y solapadas en muchos casos. Quien escribe las estudió, sufrió y tuvo que aplicar en sucesivos programas de doctorado.

Y mi segundo asombro proviene de como las cosas ocurren y pareciera que nada realmente ocurriera. No me refiero a las consecuencias políticas, no me asombra que un día se apoye a una ministra y luego se la aplauda por su valentía al dimitir para no perjudicar al presidente. No, en absoluto. Ya sabemos que lógica impera en el socialismo actual. Lo que me asombra es que si hubo alguna irregularidad no se retire o revise el título académico. Pareciera que además en su curriculum, aparte de un máster obtenido de forma fraudulenta, se le pondrá orla de excelencia cum laude por ser tan honrada de dimitir para no perjudicar al jefe, al César.

Claro que en la gran ensalada que viene elaborando nuestra clase política, y en particular nuestro actual César, cabe mezclar cualquier hez u otros nauseabundos ingredientes y aditivos. Vale.