La Chana, la cara y la cruz

La Chana es ese distrito al que en realidad le siente mejor ir acompañado de la palabra barrio porque aunque el distrito comprenda varios barrios, cualquier granadino entiende lo que significa La Chana sin que lo identifique con algunos de sus barriadas. Pues bien, ese barrio, que durante años ha dado juego mediático por las mareas amarillas y el AVE soterrado, podría perfectamente hacer un referéndum para independizarse ya que su idiosincrasia es tan particular que es una miniciudad dentro de la capital, aunque muy granadina eso sí. El caso es que en este confinamiento salir a las calles de La Chana muestran un ejemplo doble. Por un lado, la gente no renuncia a la calle y a comprar cada día el producto fresco, con lo cual durante las primeras horas del día hay colas en casi cada comercio del barrio. Es decir, es un ejemplo de un 'confinamiento a medias' y, por otro, lo es de que es un barrio que cree a ciegas en su comercio local y de cercanía, al menos el de alimentación. La Chana no renuncia a sus pescaderías, carnicerías, fruterías, droguerías y demás tiendas acabadas en 'ías'. La Chana, santo y seña de Granada y sus costumbres.