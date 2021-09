'Chiringuitero del año' 2031

No sé si saben ustedes que el de la fotillo de arriba fue nombrado en su día Chiringuitero del Año por esa defensa que hacía en sus escritos de los chiringuitos, esos templos para los que la playa es solo una excusa. Ese honor se lo concedió la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical en 2008. Por eso he seguido con cierta curiosidad la sabrosa polémica veraniega sobre el comienzo de la implantación de esos establecimientos playeros en España. Hay una teoría que defiende que comenzaron en Sitges, donde en 1913 se instaló un quiosco con una tabla a modo de barra a donde iban los bañistas después del chapuzón. Este quiosco se le llamó después chiringuito porque así lo quiso el periodista César González-Ruano, cliente habitual. Otra teoría más nuestra dice que el chiringuito es un invento andaluz y que proviene de esos puestos hechos con cañas que ponían algunos pescadores para comer después de la faena. Los defensores de esta teoría comentan que uno de los primeros chiringuitos estaba en Málaga y era el de Miguelito er de las sardinas. Hay una famosa anécdota que protagoniza el rey Alfonso XII que en 1885 paró en este puesto de Miguelito y al disponerse a probar su famoso espeto con cuchillo y tenedor, el propietario le corrigió: "Asín no su majestá, con los deos".

La palabra chiringuito es latinoamericana (allí se le llama así al aguardiente de caña de mala calidad) y fue incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en 1983 gracias a la defensa que hizo Lázaro Carreter. Entre sus acepciones está el que así se nombra a un negocio de poco valor o importancia. Y de ahí que se designe de esta manera a todos esos puestos que se inventan los políticos para cambiar favores o seguir mangoneando en el panorama ciudadano. Hay cientos de ejemplos. Entre los más recientes está el que le ha apañado Rocío Ayuso a Toni Cantó. Y en un plano más local el que han montado a Luis Salvador por apoyar a Paco Cuenca. El exalcalde asumirá un área que se llama Estrategias 2031, lo que, evidentemente, suena a chiringuito porque, ya puestos, lo mismo podría haberse llamado Estrategia 2050 o Estrategia 2500. Si Luis Salvador llega a demostrar que ese departamento no es un chiringuito más, habrá hecho bien su trabajo. Y si no habrá que nombrarlo Chiringuitero del Año en 2031.