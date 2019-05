Pongamos que un partido político llega al poder del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Comunidad Autónoma o del Gobierno. Entonces hay un montón de afiliados a ese partido que quieren un puesto en todo el entramado de servicios que necesita ese partido para gobernar. A veces hay más personas que puestos y entonces el partido que ha ganado comienza a poner en marcha organismos improductivos que solo sirven para colocar a los que piden puesto y sueldo por haber servido al partido. Así se crean lo que yo llamo los Chiringuitos Inútiles de Servicios Públicos Ineficaces. Hasta le he puesto siglas (CHISPI). Durante la legislatura, los partidos de la oposición se hartan de denunciar que tal o cual Chiringuito Inútil de Servicio Público Ineficaz es inservible ya que su operatividad es casi nula y solo sirve para mantener a un puñados de personas con sueldos espectaculares que están muy apegadas al partido ganador. Es más, llegan a decir en la campaña electoral que si ellos llegan al poder podrían suprimir algunos de esos chiringuitos. Pero ¡ay! Cuando la oposición toca poder y hace recuento de personas afines a las que tiene que beneficiar, se da cuenta de que no hay puestos para todos y entonces decide no solo no suprimir esos chiringuitos, sino que a veces los amplía porque hay mucha gente a la que, de alguna forma, hay que agradecerle los servicios prestados. Así está funcionando la cosa. En Andalucía, por ejemplo, hay decenas y decenas de empresas públicas, sociedades instrumentales e instituciones consideradas no básicas para el funcionamiento de la Administración, instituciones que se llevan un pastón del presupuesto autonómico y cuya utilidad no ha sido demostrada. El PP y Ciudadanos dijeron durante la campaña electoral que si llegaban a gobernar iban eliminar muchos de estos organismos que no tienen sentido el que existan. Han llegado al poder, llevan casi medio año en él, y que yo sepa lo único que han hecho es encargar auditorías. Tampoco es que hayan hecho mucho en Canal Sur, donde prometieron analizar su eficacia y eficiencia. Me juego una ronda en el Chikito que eliminarán menos chiringuitos de los que decían porque a las puertas de los respectivos partidos hay muchos preguntando "el que hay de lo mío". Y habrá que colocarlos, claro. Ya te digo.