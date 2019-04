Chocante plan de choque

Voy a inaugurar el primer despacho de abogadas abierto 24 horas. Ya he estado echando un vistazo a sofás-camas de Ikea, con la promoción del banco tengo concedida la cafetera de cápsulas y llevo un tiempo coleccionando el kit dental de hoteles varios, para dejar cepillo y pasta de dientes en el despacho. Parte del archivador ya ha sido liberado para que todas guardemos braguitas y pijamas bien doblados. Es más, ya lo voy contando y hasta he cerrado el asunto con los de marketing para el tema de los dípticos, está en imprenta. Eso sí, de momento, aún no lo he abordado ni con nuestra secretaria ni con mis compañeras.

Si, lo sé. Pudiera ser chocante. Pero como he visto que lo de los titulares vende, pues me he lanzado y, cual consejero o delegada recién estrenada voy a gritarlo a los cuatro vientos para tener a los clientes contentos. Que el personal de administración y el resto de letradas no tengan constancia de los nuevos turnos, es una minucia; primero, mail de difusión para la clientela. Que no hayamos hecho números ni sepamos cómo vamos a retribuir la pernoctación en el bufete, tampoco parece que sea lo prioritario. Que parece ser que lo de equipo y personal son conceptos sobrevalorados. ¡Que para qué sentarme con las directamente afectadas por mi ocurrencia! Como cada uno tiene sus fuentes de inspiración, lo he llamado plan de choque y en un alarde de sinceridad les confesaré que esto que anuncio no dista mucho de lo que ya hacemos. Ese plan de choque, de hecho, ya está en vigor -no solo en el mío- en la mayoría de los despachos. Puede que más allá de lo jurídico -ya estamos a pleno rendimiento, ya venimos por las tardes, sábados, domingos y festivos a deshoras, nos quedamos hasta tarde tardísimo y atendemos llamadas a horas intempestivas- nos desvivimos por ofrecer asistencia y servicios a nuestros clientes. Pero como lo renovador parece tener ahora un halo comercial y los cambios están en el top de la lista de eslóganes publicitarios, he acuñado el término para vender lo que ya hacemos, con variantes mínimas. Pero siendo honestos, puede que la mayoría de lo publicitado ya esté funcionando.

Sí, por mi cabeza también han aparecido otros planes de choque, más de batas blancas que los de nuestras propias togas. Puede que unos y otros debamos replanteárnoslo y parar las rotativas, sentar al equipo antes de darle a imprimir, ¡que ésto choca!