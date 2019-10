Ciegos y sordomudos

Qué mejor manera de retratar la esperpéntica situación que atraviesa la OCG a causa de la dejadez institucional -fundamentalmente del Ayuntamiento, aunque también de la Diputación y la Junta- que apelando a la música. A la mente se nos viene aquella canción de Shakira que rezaba "bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste, testaruda (...)", que sin duda bien podría haber compuesto la artista colombiana pensando en la falta de implicación de nuestra clase política con este y otros temas. Por ejemplo, los cortes de luz en la zona Norte. Los vecinos de este distrito merecen dignidad de una vez por todas. Pero no nos desviemos y sigamos parafraseando a la cantante de Barranquilla, que en otro de sus éxitos -el aclamado Hips don't lie- directamente echaba mano del refranero español para recordar que "no hay ciego peor que el que no quiere ver". Ni más sordo que el que no quiere escuchar -añadimos- lo que ayer bramó el público del Manuel de Falla: "¿Dónde está el alcalde?". Asistimos a un Deja vu que amenaza con convertirse en La tortura. Vaya con Shakira.