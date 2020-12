Debiera ser un día para sacar pecho. Un día para lucir modernidad, para sentirnos orgullosa y mundialmente admirados. Ciento noventa y ocho votos a favor debe ser el justificante de lo que desde filas socialistas denominan "el gran avance en derechos civiles, el que traerá más libertad a los ciudadanos". Vamos, nuestro gordo de Navidad. Lo de siempre, pobres, pero honrados y por encima de la media intelectual. Ya quisieran alemanes o franceses… Ciento noventa y ocho deben ser algo así como la "gran demanda social" que como finalista amparo legal argumenta la exministra socialista de Sanidad para defender su impositivo postulado, la que justifica la aprobación ayer de la ley europea más avanzada sobre eutanasia, la primicia mundial que otorga cobijo a morir entre las prestaciones sanitarias. Cobijo para morir, que no para defender la vida que uno quiere. Los cuidados paliativos debe pagarlos uno con su dinero.

Espero que el único peso de los ciento noventa y ocho para su aprobación haya sido el ideológico, el moral, su propia conciencia. Espero que al menos ayer, sólo ayer, los apoyos parlamentarios necesitados para su aprobación no se hayan comprado, no se hayan malvendido a golpe de transferencia presupuestaria. En Educación no pudimos conseguirlo. El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, cambió ideología y principios por dinero para no defender el modelo educativo por el que apostó. No sé quién de los apoyos habrá obrado de igual forma. Espero que no al menos Ciudadanos que también votó a favor. Si algo distingue a los gobiernos totalitarios es la creencia en su propia divinidad, el erigirse en genio y figura mientras los demás, técnicos, expertos, comités y ciudadanos, sólo son figuras decorativas que deben, seguro, haber perdido toda razón. En este caso, no se trata de la derecha ni de la izquierda, se trata de un Comité, el de Bioética, quien, por unanimidad y sin voto particular alguno, rechazó la proposición de eutanasia planteada, concluyendo que existían solidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública.

Gobierno cobarde, canalla, mezquino. Gobierno que una y otra vez sustrae el debate social, ocultando sus vergüenzas bajo el paraguas de la pandemia, de manera que sus reformas sociales vengan impuestas bajo el obligado silencio del virus. Diríase que queremos llevarnos el mérito de ser el país de Europa con una prestación de ayuda a morir, negando el acceso universal a los cuidados paliativos, lo que nuevamente desequilibra la balanza electiva de la persona. Si esto no es una imposición estatal, si esta desigualdad no es una deplorable utilización ideológica del debate, si no es interferir en la conciencia y voluntad individual, si no es abocar la decisión de morir como remedio al coste económico de mantener la vida…

Mientras tanto, mientras tratan de pervertir los valores éticos de una sociedad a la que imponen la eutanasia como falso acto de dignidad, mientras evidenciamos un egoísmo que abandona la lucha por los demás, especialmente si son frágiles e indefensos, -papa Francisco-, yo seguiré enseñando a los míos lo bonito que es conservar la vida, ayudar a seguir siendo, a procurar el máximo afecto y dedicación a nuestros mayores hasta que su momento, siempre inevitable, decida acompañarlos.