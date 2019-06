¡Claro que hay que subir los sueldos!

Paz Vega se ha convertido este año en una de las protagonistas de la lista de morosos de Hacienda: la actriz sevillana debe al fisco 2,49 millones de euros. Otras famosas como Patricia Conde también se incorporan al ranking junto a personajes públicos ya reincidente como Rodrigo Rato, Mario Conde, Sito Pons y Lorenzo Sanz. La Agencia Tributaria publica anualmente la lista negra de morosos para, supuestamente, exponer públicamente sus vergüenzas, presionarlos para que se pongan al día y dar ejemplo... En el último listado figuran 4.028 personas y empresas con una deuda de más de 14.100 millones.

En el caso de Granada, en la lista de grandes morosos de 2018 -se incluyen los que deben a partir de 1 millón- hay 65 con una losa compartida de más de 150 millones. Vuelven a encabezar la lista constructores como García Galindo, Ávilas Rojas y José Julián Romero y, entre los que estrenan, destaca el Huerto de Juan Ranas, del Albaicín.

Para cualquiera de los mortales que vivimos en las antípodas de estas cifras, los despistes con Hacienda se solucionan por vía de urgencia: te embargan la cuenta. Y se hace con la misma agilidad con que te envían el plan de pago cuando se hace la declaración. No hay lecciones públicas; se ejecuta.

Este viernes, sólo unas horas después de ver cómo la lista de morosos saltaba del papel couché a las páginas salmón de los periódicos, el Instituto de Estadística de Andalucía publicaba por primera vez las percepciones salariales en todas las provincias con referencias a sexo, edad, tiempo de cotización o lugar de residencia. Se han incluido los grandes municipios (de más de 40.000 habitantes) y permiten alertar de desigualdades que empieza a convertirse en seña de identidad de los nuevos tiempos: que la media de salarios en las ciudades es más alta que en los pueblos, que la brecha generacional se agranda (los jóvenes, los más precarios) y la de género se consolida (hasta un 20%), que en Andalucía tenemos un sueldo mucho más bajo que en España (una media de 14.000 euros frente a 18.000 ), que Sevilla tiene la media más alta de toda la comunidad pero no en el caso de los jóvenes, que viven alejados de los de Málaga y con el mismo nivel de penuria que los de Jaén...

Quería poner de titular "Dónde viven los más ricos y pobres..." hasta que los compañeros de Economía me advirtieron de mi error: los ricos no están aquí, los ricos no tienen salarios… No para una radiografía que se refiere a la vida real, a la de la gente que no puede permitirse pasar de Hacienda…

Hace unas semanas, en un foro con un catedrático de Economía, anoté una idea que me dejó helada: la recuperación económica está siendo un éxito por la tijera que en su día se aplicó a la masa salarial y porque, pese a que tanto en el sector público como el privado se han ido recuperando, no lo han hecho los salarios. Los trabajadores se empobrecieron con la excusa de la crisis y ahí siguen…

El debate sobre la subida de los sueldos de los alcaldes y concejales en ciudades como Granada, Sevilla, Málaga o Huelva es hipócrita y ni siquiera tiene un trasfondo ideológico. Los argumentos, con matices y ajustes a la situación de cada corporación, son similares en Málaga y Granada con un gobierno de PP y Cs que en Sevilla y Huelva con equipos socialistas. Y al lado contrario, las críticas inciden más en cuestiones de "oportunidad" y "estética pública" que en fundamentos.

El SMI se subió porque era de justicia hacerlo, las pensiones se subieron porque los mayores lo ganaron en las calles y, en el caso de los nuevos ayuntamientos, creo que es un ejercicio de pragmatismo asumir que los políticos no trabajan en ninguna ONG y que hay que exigirles al máximo pero también pagarles acorde a la responsabilidad y trabajo que realizan. La vara de medir no puede ser la precariedad: ni para ellos ni para los altos cargos y personal cualificado que necesitamos si queremos que estén "los mejores" con una gestión eficiente. Para poner soluciones y no problemas. ¿La primera medida subir los sueldos? Bien. Pero que empiecen a trabajar, demuestren que lo valen y den ejemplo… Porque también en las empresa hay que subir los sueldos...