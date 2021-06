Colega, ¿dónde está mi coche?

La película que da título a esta Mirada Urbana narra la historia de dos colegas que, tras una noche de jarana, no recuerdan dónde han dejado aparcado su vehículo (el título, desde luego, no engaña). La cinta no logró muy buena aceptación entre los críticos, pero, por algún motivo, logra de cierta aceptación entre el público, por lo que no debería ser extraño que, en plena época de remakes y reencuentros de amigos, en las calles de Granada se hiciera algún homenaje a la película, aunque a buen seguro los que iban dentro de este coche no tienen edad legal para beber.