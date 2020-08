¿Comenzará el colegio?

En absoluto quisiera ser alarmista, pero dado que las autoridades competentes han ido dejando las tareas hasta la última semana de agosto, como los malos estudiantes, y no será hasta hoy , día 27, que se reúnen para tratar en serio el inicio del curso (creámoslo así), no podría asegurar una respuesta afirmativa a la pregunta que les planteo en mi encabezado. Digamos que empezará pero desde luego no con las creencias del mes de mayo. Parece que los ruegos a todos los dioses no han sido escuchados. Mi confianza en que el gobierno central y las 17 autonomías se entiendan es muy escasa pues si en sanidad hay discrepancias, no digamos en educación donde muchos gobiernos utilizan el derecho básico a la formación como una herramienta de apología política, saltándose la necesaria coordinación que requiere la educación nacional.

El colegio comenzará y las instrucciones que se dan desde los poderes políticos parecen tratar al colectivo educativo como si fuéramos lelos, disculpen la expresión. Pongo dos hechos en evidencia. En las diferentes directrices de reuniones se dan unas cifras de entre 6 y 10 personas como máximo. En los colegios e institutos parece no considerarse, siendo cada niño/a de su padre y madre por supuesto. El número de 15 alumnos por aula es lo que la investigación educativa indica como un número adecuado para mejorar los aprendizajes (antes de la pandemia). Si nuestros colegios lo tuvieran como ratio, hace ya años, no tendríamos ese problema. Pero es caro. O sea, para la clase juntos y para las fiestas separados.

El segundo hecho, que indica el desprecio al sistema educativo, es el total desamparo en que se ve el profesorado respecto a sus condiciones laborales y de salud. ¿Cuándo se le van a realizar pruebas diagnósticas PCR antes de su incorporación a las aulas? ¿No corren riesgo? Parece que para jugar un partido de futbol sí es obligado una PCR, pero no parece requerirse para que vuelvan a las aulas sus profesionales. O se hará tarde.

En Andalucía, el curso en primaria se iniciará el 10 de septiembre y en secundaria, el 15. Las pruebas PCR tardan 48 horas en mostrar sus resultados, por tanto el profesorado que diera positivo aunque fuera asintomático deberían guardar la cuarentena recomendada de 14 días. Para cumplir esos plazos, a los maestros se les deberían haber realizado las pruebas ayer 26 de agosto y en secundaria deberían realizárselas el 31 de agosto. Vale (del latín: manténganse sanos).