Comunicados del blastoporo

En las últimas semanas hemos asistido a una profusión de los llamados "comunicados", es decir una nota o declaración que se redacta para conocimiento público. De su análisis podemos apreciar la hondura moral de la sociedad que los emite y los recibe. Tenemos comunicados deportivos como todos los emitidos por la multitud de equipos que se han visto enzarzados en el lío monumental formado por los positivos en Covid-19 en el CF Fuenlabrada. Todos los emisores del comunicado eran inocentes, los culpables eran los demás, ellos tenían que salvarse y a los otros había que descenderlos a tercera división. Maravilloso ejemplo de fair-play, que como está en inglés no sabemos de que se trata, ni nos interesa. De todos ellos, insuperable era el del Real Zaragoza. Daba hasta tres soluciones distintas pero en todas ellas, casualmente, ese equipo subía a Primera División sin tocar balón.

Hablando de Real, casi mas insuperable resultó ser el comunicado de un tal Puigdemont que, desde su mansión en ese país donde cualquier delito cometido en España es una invención, declara que es una vergüenza que el rey emérito se halla fugado de la justicia española. ¿No les resulta un chiste insuperable? ¿O será que tiene un sentido del humor que los españoles no entendemos? ¿O será verdad que la familia del tres por ciento de los Pujol, señora e hijos está en la ruina y los españoles les venimos robando desde 1714?

Continuando con lo real, hay muchos equipos que son Real (lo cual sería un grave problema si proclamamos la República), y entrando en política más sería, ¿qué podríamos decir de los comunicados del medio gobierno de aquellos que se dicen comunistas? Ya sabemos que los comunicados comunistas tienen una gran dosis de seducción: hubo un país basado en la mentira continua, desde 1917 hasta 1991. Una lástima, yo me la creí muchos años. ¿O de los comunicados del otro medio gobierno que dice que la Constitución de 1978 no se la pueden dejar a las derechas? ¿Ah, pero la derecha no cedió nada en 1978?

Ante semejante profusión de declaraciones donde el otro siempre es el malo y el que las emite un santo bendito, no me extraña que el(la) ciudadano(a) levante el dedo central de la mano (derecha o izquierda, vale igual) y señale hacia arriba en un gesto declarativo, es decir en un comunicado, en el que se expresa algo así como: "Váyanse a tomar por el blastoporo" (orificio embrionario que da salida al tubo digestivo). Vale.