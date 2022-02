Conductores de tercera

Para ser conductor de primera, acelera, acelera… no sé si recordarán esta popular canción infantil que repasa las claves para lograr ser conductor de primera, cuando se es de segunda o de tercera. Y, al hilo de ella, no puedo dejar de referir cuán de tercera es conducida Granada por la Junta andaluza, a sabiendas, y por nuestros funestos gobernantes, que sólo construyen su futuro mientras destruyen el de Granada y los granadinos. Para que Granada llegue a ser de primera categoría, debería de salir de tercera y pasar por segunda, cosa difícilmente viable en una CA en la que básicamente sólo se nos ponen obstáculos para nuestro progreso y se nos asignan ridículos fondos, precisamente para que no subamos de la nefasta última categoría que dolosamente se nos ha asignado.

Es evidente que si Granada no es de primera -como Sevilla o Málaga-, ni de segunda -como Córdoba o Cádiz-, es porque nadie ha peleado porque lo sea, situándose a la cola de esta falsa autonomía junto con Jaén y Almería.

¿Será porque, como dijeran Domínguez Ortiz ("hasta 1833 Andalucía no fue nunca una circunscripción con entidad propia"), García Oviedo ("Las dos Andalucías -oriental y occidental- no están capacitadas para entenderse. Carecen de las necesarias relaciones materiales y de afectividad) y Ganivet ("Andalucía políticamente no es nada"), el falaz ente andaluz, a su vez espectral y desgraciadamente real, nos lo hace imposible para subir de categoría?

La respuesta es rotundamente sí. Pero hasta aquí hemos llegado en tolerancia, humillaciones, desprecios e intencionadas pretericiones presupuestarias, económicas, infraestructurales, de desarrollo y progreso. Es momento de pasar de tercera a primera sin pasos intermedios, y desde el Granadexit no cejaremos en la lucha tenaz para lograrlo mediante la constitución de una nueva autonomía.

Y el coste económico derivado de la constitución de esa nueva CA distinta de Andalucía en los territorios históricos de la región de Granada, sería cero, ya que el aparato institucional de las Diputaciones Provinciales se reconvertiría en la estructura político-administrativa de la nueva autonomía. Además, el régimen sevillanista no podría recibir la parte del presupuesto autonómico que nos pertenece y que ahora descaradamente se queda su Junta para seguir dando lustre y modernidad a Sevilla y Málaga y preterir a Granada.

Los millones que legítimamente nos corresponden serían para nuestra región. ¿Recuerdan cuando Sevilla reclamó machaconamente y recibió una supuesta "deuda histórica" de Andalucía? Nosotros también reclamaremos la deuda histórica que Andalucía nos debe.

Granadinos, aceleremos para que el Granadexit nos convierta por fin en conductores de primera.