Conexiones aún de Segunda

Se viven días de vino y rosas con las infraestructuras de comunicaciones granadinas. Que si ya están los horarios del AVE, que si en cuatro horas nos vamos a poder plantar en Zaragoza, que si hasta te vas a poder montar en Loja en un tren de Alta Velocidad para poder ir a Madrid... O a Granada en veinte minutos. Eso en tren. Por aire se promociona Granada en Francia, donde en unas semanas se inaugura la conexión aérea con Burdeos. Sin embargo, y mientras tanto, Vueling ha dejado en tierra a los pasajeros del avión Granada-Mallorca, el cual llevaba a muchos aficionados del Granada CF, incluso a empleados del club y periodistas, hasta la isla para presenciar el partido que puede suponer el ascenso a Primera del equipo rojiblanco. 'Cancelado' ponía en las pantallas. Algunos se tuvieron que coger un autobús hasta Sevilla y volar desde allí a las Baleares. De nuevo, la provincia, incomunicada, teniendo que tomar planes B, C y otras alternativas para viajar. Y más cuando un avión como el de ayer debía ser hacia un sueño, y no hacia una pesadilla. Ojalá que el mal trago haya pasado y no se traslade a Son Moix.