Confusión de Paco el Hincha

Es bien sabido que Paco Cuenca, líder de la oposición y exalcalde por si no se habían enterado, no es muy amante de las fotos porque con su mentalidad de jefe indio de los Apalaches sabe que borran el alma. Pero eso no quita para que las redes sociales estén llenas de desalmados dispuestos a tirar de la bendita tuiteroteca y ayer le sacaran al portavoz socialista un mensaje curioso de noviembre: "Estos días he sabido que, como concejal podía asistir al estadio para ver el partido contra el Valladolid, pero no haré uso de ello porque al estadio tenemos que entrar todos los aficionados juntos. Así que, hasta ese día, a sufrir desde casa, como todos". Claro, un tuit que no concuerda con que el dirigente político fuera cazado por los flashes viendo el goloso Granada-Nápoles o que hace unas semanas fuera también al palco a 'respaldar' al director general del club rojiblanco. Quizás este pasado jueves sólo pasara a saludar un rato y luego se fuera a su piso a enfundarse la camiseta y ver el partido por Gol Televisión. Así es 'Paco el Hincha', un político que ya no usa fular pero lleva la bufanda enroscada noche y día, y que a veces se confunde como Dinio.