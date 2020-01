Ya no existen periodo de rebajas, principalmente porque para ello es necesario que este tenga un principio y un final. En la actualidad, los descuentos están en las tiendas 365 días al año, empalmando las rebajas de Navidad, con el Black Friday, el Ciber Monday,... es imposible no consumir, no comprar lo que las grandes multinacionales, porque las pequeñas tiendas no pueden jugar a este juego, quieren que compremos. Es el ciclo del consumismo sin fin.