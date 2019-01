Conversación aprovechando el sol

Con el frío que hace en las últimas fechas, especialmente por la noche o cuando de día se camina por las calles, no es de extrañar que los ciudadanos aprovechen las zonas en las que el sol asoma. Más si por hache o por be uno no puede desplazarse con rapidez, como es el caso de la persona de la imagen, que por otra parte no pierde la ocasión para realizar un descanso y mantener una conversación telefónica. Y en la Gran Vía, que dispone de aceras anchas, no se obstaculiza el paso al resto de peatones. ¡A disfrutar del sol en tiempo del frío!