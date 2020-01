Coronavirus 'made in china'

Al final la alarma se apagó pero de estos fuegos aquellos rescoldos. Una alerta sanitaria vinculada a un virus del que apenas se conoce por ahora sus apellidos y que no deja de aflorar afectados por todo el mundo es un tema que pone los pelos de punta. En este caso, el del 'falso' coronavirus granadino no solo alarmó a la población, también y como es lógico alertó a todas las autoridades que reaccionaron sobre la marcha. Tan solo unas horas después de que sonara la alerta sanitaria en el hospital nuevo San Cecilio del PTS por el posible caso del turista de Wuhan, este hombre se encontraba aislado, en estudio y con un análisis preparado para confirmar o descartar la emergencia. Al final sí resultó ser un virus 'made in China', apelando a esa creencia de la falta de calidad del producto, pero de falsas alarmas como estas se puede aprender mucho y no tan solo que el protocolo por ahora funciona bien y rápido, también que en un mundo globalizado, un 'bichito' que vive a más de 10.000 kilómetros puede poner en jaque a un país en cuestión de unas cuantas horas de vuelo. Más vale estar preparados.