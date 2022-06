Corpus con ganas

Ni el temor a la huelga de autobuses, ni el amago de los columpios de no abrir a pocas horas del encendido, ni la coincidencia con la campaña electoral, ni la ola de calor, han enturbiado unas fiestas y una feria de Corpus en Granada como pocas se recordaban. Tras dos años sin celebraciones por la pandemia, esta ciudad ha demostrado que había casi una necesidad vital de divertirse, de volver a estar juntos, de bailar y hasta de sudar en reducidos espacios. El contacto humano es consustancial a la fiesta. No sabemos si, como ocurrió en la Feria de Sevilla, llegará el temido repunte de Covid a Granada, pero al público de las casetas, de la tarasca o de la Custodia no ha parecido importarle demasiado. El interés por volver a las tradiciones, a estar con los amigos y a reunirse con la familia han ganado al miedo por la salud, que cada día se diluye, sobre todo gracias al afecto de las vacunas. Y la política, que amenazaba con empañar las fiestas con alguna refriega de última semana de campaña, tampoco ha sido un impedimiento para el fervor popular. Las encuestas no dibujaban un escenario muy reñido, así que la presencia de candidatos por todas partes ha aportado poco más que un puñado de anécdotas.