La carrera por conseguir una fotografía sigue intensa en la Plaza del Carmen. Los salientes de la Alcaldía tienen el dolor de dejar diversos proyectos iniciados y no vistos concluidos durante su mandato. Es por lo que no les gusta un pelo que los recién entrados acudan a la inauguración o presentación de algo que entienden que no les corresponde. Las últimas ‘carreras’ se dieron camino del Zaidín, hacia el Merca80. El miércoles estuvo la alcaldesa Carazo para dar el ‘pistoletazo’ de salida a las obras de modernización. Un día antes acudieron los socialistas. Corre, corre...