Corrupción en el cortijo

Esta vez le ha tocado al PSOE tener que soportar una altísima dosis de desprestigio, no sólo en Andalucía, sino a nivel nacional. La dura condena recibida por la cúpula que ha gobernado la región por el caso de los ERE -19 ex altos cargos con numerosas penas de prisión o inhabilitación, entre ellos dos presidentes- quedará grabada en las páginas más negras del socialismo, de la que no podrá recuperarse, sobre todo a nivel regional, durante mucho tiempo. Aunque la sentencia no es firme, hay una decisión judicial sobre el fraude más voluminoso, en cuanto a malversación de dinero público -680 millones-, en la historia de la democracia. Y aunque se intente no comparar con los casos de corrupción del PP -Gürtel, entre ellos-, utilizando el argumento lícito de que los presidentes no se lucraron personalmente, es verdad que no podrán eludir el veredicto de la opinión pública sobre los comportamientos paralelos de los dos principales partidos, en cuanto al bagaje de corrupción que llevan a cuestas. El propio Sánchez conocía perfectamente el tema y utilizó una sentencia de la Gürtel para auspiciar la moción de censura contra Rajoy, junto a Podemos y los grupos nacionalistas e independentistas del Congreso para lograr la presidencia del Gobierno. Por eso no se comprende su silencio inicial sobre el grave asunto, aunque sí lo sea el que los subalternos lo releven a tema del pasado, ni que algunos compañeros defiendan la honorabilidad de los principales condenados. Es legítimo y humano. Como lo es que los demás partidos intenten sacar tajada política de la situación. Por cierto, no deja de ser curioso que Podemos -el más duro siempre con la corrupción- haya sido benevolente, seguramente al calor de la cama política que comparte con Sánchez.

Pero sobre valoraciones políticas o jurídicas la realidad es que las duras sentencias de los ERE han desnudado la fórmula absolutista de hacer política que, cuando han podido, han realizado todos los partidos, en los que el PSOE, en su larga andadura en el gobierno de Andalucía, ha llevado al límite. Andalucía ha sido un cortijo del PSOE y eso se ha aceptado en una región acostumbrada al caciquismo y a la dependencia a los que tienen el poder. Al fin y al cabo eran, ayer y hoy, los que dan trabajo, prebendas, subvenciones y honores. En esa sumisión interesada habrá que incluir, por silencio o inquebrantable adhesión, a la clientela intelectual, con el riesgo más preciado para un intelectual o un periodista como es perder la independencia.

La demoledora sentencia, como otras relacionadas con la corrupción, espero sirva de ejemplo para limpiar la vida política española, que muchos venimos denunciando, no hoy, sino hace mucho tiempo. Sin limpieza no hay democracia.