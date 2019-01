Cortes de luz para todos

Los vecinos de la barriada de La Paz no aguantan más. Tras soportar diez días con cortes de luz constantes se plantaron ayer a las puertas del Ayuntamiento de Granada y de Endesa para exigir soluciones. No es para menos. Han pasado más de 140 años desde que Thomas Edison construyó la primera lámpara incandescente que permaneció encendida durante más de 48 horas. Sin embargo, su invento, todo un logro que dio lugar a la corriente eléctrica, parece "imposible" de gestionar en pleno siglo XXI. Porque los cortes de luz afectan a la zona Norte pero también ayer causaron apagones en barrios como el Albaicín o el Parque del Genil. La empresa suministradora siempre achaca este problema a los enganches ilegales en la zona Norte pero, ¿como lo justifica en otras zonas? ¿Por qué siguen miles de vecinos de toda Granada sufriendo cortes de luz en pleno 2019? El alcalde exigió ayer soluciones inmediatas para el distrito Norte. No es de recibo que decenas de personas paguen sus facturas y vivan con una luz parpadeante o, a veces, inexistente.