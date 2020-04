Cosas que cambian

El Jueves y el Viernes Santo eran días de enclaustramiento en la España en blanco y negro, la católica que se tomaba en serio las fiestas religiosas por convicción o porque no le quedaba otra en aquella España que más que en blanco y negro podríamos catalogar de gris y de grises coartando libertades. Hay tradiciones que perduran más por tradición que por otra cosa y, por ejemplo, la prensa escrita en papel tiene el Viernes Santo como una de esas fechas que ha de avisar que no se trabaja, o sea que no hay periódico nuevo el Sábado Santo. El caso es que por simbolismo siguen siendo fechas de parón absoluto aunque ese momento se traduzca en turismo y en aluviones de personas en las procesiones de los días grandes de la Semana Santa. Este año el confinamiento va a ser obligado y los exámenes de conciencia también más multitudinarios. No obstante, es curioso que no se hayan propuesto unos servicios básicos más estrictos. Aunque, claro, es algo que deberían hacérselo mirar más los consumidores si ni siquiera están dispuestos a que Jueves y Viernes Santo descansen trabajadores que también tiene familia.