Cosas de la política

La política lo aguanta todo y los políticos en general no aguantarían una sesión de hemeroteca porque quedarían en evidencia entre los digos de antes y los Diegos de ahora. También, da un poco de vergüenza ajena ver como no pocos que han estado gobernando muchos años y que tuvieron tiempo para hacer muchas cosas ahora en la oposición exigen lo que no se exigieron a sí mismos. Lo escrito, no estaría de más que a todos se les enfrentara a sus 'fantasmas del pasado'. Más de uno se pondría colorado aunque, a lo peor, no pocos ni se inmutarían porque con tal de seguir... lo que le echen.