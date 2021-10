La pandemia parece que toca fondo. Vuelve la normalidad, ya no hay restricciones, vuelta a la calle, a los bares, a los espectáculos, al médico... Pero en Granada hay casi 110.000 personas que han pasado el Covid y muchas de ellas todavía no son capaces de hallar esa normalidad. Las secuelas siguen ahí en mayor o menor medida, pero la vida sigue y las exigencias y rutinas de trabajos, familias y ocio no siempre son fáciles de retomar.